شرطة النقل والمواصلات: ضبط 138 قضية فى مجال الاتصالات والبريد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال شهر مارس المنقضى من ضبط 138 قضية فى مجال قضايا الاتصالات والبريد بملايين الجنيهات، خلال حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط كل المخالفات، والظواهر السلبية، التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.



من جانبه، أمر اللواء قاسم حسين قاسم، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيقات.

