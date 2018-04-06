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سياسي
الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:12 م

برلماني يطالب بإضافة مواد بالدستور لإعادة مجلس الشورى

النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
إسلام نصير
dostor.org/2119358

قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من الأمور التي يجب تعديلها بالدستور هو إضافة مادة تسمح بإعادة مجلس الشورى «الغرفة النيابية الثانية» مرة أخرى، لافتًا إلي أننا في حاجة إلي مناقشة القوانين والتشريعات في جلسات اجتماعية مع متخصصين في جميع القطاعات والمجالات، كما أن عدد أعضاء مجلس النواب، الذي يتعدي الـ 550 نائبا، خلال مناقشة القوانين والتشريعات بالجلسات العامة يجعل القائم علي الجلسة غير قادر علي ضبطها، مشيرًا إلي أن قصور تعديل الدستور على مواد نظام الحكم فقط، أمر غير مرغوب فيه في التوقيت الحالي.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن تعديل المواد الخاصة بنظام الحكم، يستوجب دراسة الأمور في بداية الأمر، وتحديد نظام الحكم في البلاد سواء رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسى، خصوصًا أن الدول التي تحتاج إلي مد فترة الحكم هي الدول التي تعتمد علي النظام الرئاسي، أما الدول التي تحتاج إلي مدد قليلة في الحكم فهي الدول البرلمانية.

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