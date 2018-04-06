القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:06 م

حملة مكبرة لـ«الأمن العام» لتطهير البؤر الإجرامية بشبرا الخيمة

حملة أمنية
حملة أمنية
عمرو المزيدي
dostor.org/2119350

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية، ومحكوم عليهم هاربين، وحائزى المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة في منطقة شبرا الخيمة.

أسفرت نتائج تلك الحملات التي أشرف عليها اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة الأمن العام، عن ضبط 12 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وتنفيذ 1484 حكما قضائيا متنوعا، وجاءت أبرز الجهود بضبط 6 محكوم عليهم بالسجن المؤبد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود واستمرار الحملات لضبط جميع القضايا، والمخالفات المتنوعة.

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