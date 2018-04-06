حملة مكبرة لـ«الأمن العام» لتطهير البؤر الإجرامية بشبرا الخيمة

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية، ومحكوم عليهم هاربين، وحائزى المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة في منطقة شبرا الخيمة.



أسفرت نتائج تلك الحملات التي أشرف عليها اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة الأمن العام، عن ضبط 12 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وتنفيذ 1484 حكما قضائيا متنوعا، وجاءت أبرز الجهود بضبط 6 محكوم عليهم بالسجن المؤبد.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود واستمرار الحملات لضبط جميع القضايا، والمخالفات المتنوعة.

