«لافروف»: لندن تبحث بهذيان لتأكيد موقفها بقضية سكريبال

علق وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، على أنباء وسائل الإعلام البريطانية عن تحضير مادة "نوفيتشوك" في مقاطعة ساراتوف الروسية، بأن لندن تبحث بهذيان عن تأكيد موقفها غير المسنود بأى أدلة حول ما يعرف بـ"قضية سكريبال".



وقال لافروف، للصحفيين، اليوم الجمعة، فى مينسك،: "إذا كانوا عرفوا خلال الشهر الأخير فقط أو بالأمس عن مؤسسة ما، فهذا يدل مرة أخرى على أنهم يحاولون بهذيان وتوتر البحث يوميًا عن أى تأكيدات جديدة لموقفهم غير المسنود بأدلة مطلقًا"، ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية.



وأضاف لافروف: "موسكو لن تثق بمعطيات لندن حول قضية سكريبال، ونحن نريد التحقق من هذه المعطيات وهم لا يسمحون بذلك".