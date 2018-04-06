«صناعة تكنولوجيا المعلومات» تنظم ورشة علمية لأصحاب الشركات

نظمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حلقة نقاشية بعنوان "تكنولوجيا المعلومات وأهميتها فى تطوير أداء العمل فى القطاع الصناعى"، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال أعمال ومستثمرى مدينة بدر، وجميعة المستثمرين بالعاشر من رمضان، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وقال تامر محمد، مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إننا نريد أقصى استفادة ممكنة لأصحاب الشركات والمصانع، والتعريف لهم بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات مما توفره من وقت وجهد والمساهمة فى تسويق منتجاتهم بشكل سليم وسريع".



وأضاف مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الغرفة تساعد فى هذا المجال على تطوير الأنظمة القائمة والجديدة فى المنشآت الصناعية من خلال الشركات المتخصصة والمعتمدة لديها، بجانب توفير جميع الدراسات والخرائط الحديثة لكل التقنيات المطلوبة بجودة عالية وسعر جيد.



وأكد المهندس، بهاء العادلى، رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى مدينة بدر، مشاركتهم في ورشة العمل ليستفيد كل المصانع فى مدينة بدر بهذا المجال وهو تكنولوجيا المعلومات، لأنها أصبحت من أهم أدوات ومراحل التصنيع، وتساعد على التسويق وعدم ضياع فرص البيع المباشر للمنتجات.



وأوضح أن هذا المجال هو الذى سيقود عملية التصنيع ويسهل على صاحب المنشأة أو الشركة الصناعية الوصول إلى احتياجاته، ومعرفة سير العمل بشكل بسيط وسهل، وهو فى أى مكان بالعالم لكى يتخذ القرارات بشكل سليم.