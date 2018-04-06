ألمانيا: الحديث عن امتلاك موسكو برنامجًا للغاز السام «منطقي»

قالت أولريكه ديمر، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ترى أن تأكيدات بريطانيا بأن روسيا لديها برنامج مستمر لتطوير غاز الأعصاب السام نوفيتشوك "منطقية جدًا".



وامتنعت ديمر عن التعليق بشأن ما إذا كانت ألمانيا لديها معلومات مخابراتية مماثلة تتعلق بهذا الغاز الذى يقال إنه استخدم لتسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته فى بريطانيا فى الشهر الماضى.



وقالت المتحدثة إن تورط روسيا المزعوم فى الحادث يتسق مع نمط الأنشطة الروسية فى الأعوام الماضية، بما في ذلك الاجتياحات العسكرية والهجمات على جواسيس سابقين فى بلدان أخرى.