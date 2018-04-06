«أقباط من أجل الوطن» يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

تقدم الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، برئاسة كريم كمال ونائبة رئيس الاتحاد ولاء عزيز والأمين العام محب شفيق، بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والبابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان.



كما تقدم الاتحاد، في بيان له، بالتهنئة إلى البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، والبطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، والبطريرك يوسف الأول العبسي بطريرك أنطاكيا والإسكندرية وسائر المشرق للروم الكاثوليك، والكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا، والكاثوليكوس كاراكين الثاني كاثوليكوس عموم الأرمن بإتشمياتزين بأرمينيا، والبطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم.



كما هنأ الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة، وكل شعب تلك الكنائس التي تحتفل بعيد القيامة المجيد.



وتضرع البيان، بهذه المناسبة، إلي الله أن يحفظ مصر ورئيس مصر وشعب مصر من كل شر، وأن يعم السلام سوريا وفلسطين والعراق وليبيا واليمن ولبنان، وكل الأمة العربية وكل بلاد العالم.