روسيا: «جبهة النصرة» و«الجيش الحر» يخططان لضرب «درعا» بالكيماوى

أكد مركز المصالحة الروسى في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية -اليوم الجمعة- أن التشكيلات المسلحة الخارجة جنوب سوريا، تحضر لسلسلة من الاستفزازات، بما فيها استعمال مواد كيميائية سامة.



وقال رئيس مركز المصالحة الروسى الجنرال يورى يفتوشينكو -فى تصريحات صحفية- إنه "وفق المعطيات التى حصل عليها من مسلحى أحرار الشام، الذين انتقلوا إلى جانب الحكومة، فإن المجموعات المسلحة جنوب سوريا تحضر لسلسلة من الاستفزازات، بما فى ذلك استخدام مواد سامة"، مضيفًا: أن "تنظيمى جبهة النصرة والجيش السورى الحر خططا لتفجير ذخائر كيميائية محشوة بالكلور، يدوية الصنع في مدينة درعا جنوبى سوريا وفي مناطق أخرى".



وأشار "يفتوشينكو": إلى أن "المسلحين يخططون لتصوير عواقب الاستخدام المزعوم للذخائر الكيميائية، لاتهام القوات الحكومية بقتل المدنيين إضافة إلى تبرير أفعالهم بخرق الهدنة في درعا".

