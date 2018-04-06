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الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:53 م

نقيب موسيقيى الشرقية يشارك بلا مقابل فى حفلات الأيتام

خالد بيومى
خالد بيومى
الشرقية - سارة الوردانى:
dostor.org/2119326

أعلن خالد بيومى، نقيب موسيقيى الشرقية، والمطرب محمد قمر، عن تطوعهما لإحياء جميع حفلات الأطفال الأيتام مجانًا لرسم البسمة على وجوه الأطفال وإسعادهم فى احتفالات جميع محافظات بمصر بيوم اليتيم، خلال شهر أبريل كاملا.

وقال بيومى، فى تصريح صحفى خاص لـ"الدستور"، إن التطوع لإسعاد الأطفال فى هذا الشهر هو أقل ما يمكن تقديمه لتكريم الطفل اليتيم الذى وصى عليه رسولنا الكريم، وأوصت به جميع الأديان السماوية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على جدول حفلات تطوع فيه الفنانان خلال شهر أبريل لإحياء حفلات الأطفال.

فيما قال المطرب محمد قمر، إنه شرف لأى مواطن من أهالى الشرقية تقديم كل ما يستطيع فى سبيل إسعاد الأطفال الأيتام، لذلك تم الإعلان عن مساعدة كل من يسهم فى إسعاد الأيتام وتقديم فقرات مجانية تطوعية خلال أبريل.

نقيب موسيقيى الشرقية يشارك بلا مقابل فى حفلات الأيتام
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