شرطة النقل تضبط 14 قضية خاصة بخرق قوانين السفر بالقطارات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال شهر مارس المنقضى من ضبط 14 قضية، فى مجال الأحكام، والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد، خلال حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط كل المخالفات والظواهر السلبية، التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وبداخل القطارات.



أمر اللواء قاسم حسين قاسم، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيقات.

