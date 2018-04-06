الصين تحظر بيع الإنجيل وتسحبه من مواقع التسويق الإلكترونية

أعلن بائعون على شبكة الإنترنت سحب الأناجيل من مواقع البيع الإلكترونية فى الصين، حيث تشدد السلطات القيود على مظاهر التدين.



وتأتى الإجراءات ضد "الكتب المنشورة بشكل غير قانونى" فى وقت يتفاوض فيه الفاتيكان وبكين على اتفاقية تاريخية بشأن تعيين أساقفة فى الصين.



ولا تحمل الأناجيل والكتب رقما للنشر، وأزيلت جميعا فى الأيام القليلة الماضية.



ويبدو أن بيع كتب دينية أخرى على الإنترنت، ومنها القرآن ودواديجنج الخاص بالديانة الطاوية، لم يتأثر.

وجميع الكتب المباعة فى الصين يجب أن تمر تقنيا بعملية موافقة رسمية، لكن بيع الأناجيل أتيح بسرعة فى السنوات الأخيرة.