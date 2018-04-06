السعودية تكشف عدد الأتراك الموقوفين على ذمة قضايا أمنية

كشفت أمن الدولة السعودية عن إيقاف 46 شخصًا مشتبه بهم فى قضايا أمنية، خلال الـ15 يومًا الماضية، بينهم 13 تركيًا.



وأفاد موقع الجهاز الأمنى الإلكترونى بأن عدد الموقوفين من حاملى الجنسية التركية بلغ 17 شخصًا، راصدًا إيقاف أول شخص يحمل الجنسية الكينية على خلفية قضايا أمنية، فيما سجل ارتفاع عدد الموقوفين السعوديين إلى 4417 شخصًا، بعد إيقاف 19 سعوديًا مؤخرًا.



وأضاف الموقع أن هناك 6 يمنيين تم إيقافهم ليصل عدد الموقوفين من حاملى الجنسية اليمنية إلى 320 شخصًا، بالإضافة إلى 211 سوريًا، بعد أن جرى إيقاف 3 سوريين في الفترة الأخيرة.



كما تنوعت جنسيات الموقوفين خلال الـ15 يومًا الماضية، من نيجيريا ومصر وكينيا، واثنان من أفغانستان، في حين ارتفع عدد الموقوفين المصريين إلى 70.



وسُجل كذلك إيقاف أشخاص من جنسيات أخرى، منهم 4 روسيين، و5 أمريكيين، واثنان من كندا، وفرنسى واحد، ليبلغ إجمالي الموقوفين من الدول الغربية 5322 شخصًا، تتنوع أوضاعهم وحالاتهم القانونية.

