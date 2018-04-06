مدير أمن الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد القيامة.. «صور»

تقدم اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، بالتهنئة إلى قيادات الكنيسة الكاثوليكية بعيد القيامة المجيد فى زيارة للكنيسة بميدان الجيزة، منذ قليل، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية في العيد القومي لمحافظة الجيزة.



وترأس "سعد" برفقة اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، وفدًا من قيادات أمن الجيزة، وقدم التهنئة للأخوة الأقباط بالكنيسة.



وواصل مدير أمن الجيزة مفاجأة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الكنائس والميادين الهامة والتمركزات الأمنية الموجودة على الكنائس، وفي الشوارع، وأمام المنشآت الحيوية.



وشدد "سعد" على الضباط بالتحلى بأقصى درجات الاستعداد واليقظة، والتعامل مع أي خروج على القانون بمنتهى الحسم والحزم.



وحرص مدير أمن الجيزة، على التأكد من تمركز الخدمات الأمنية فى الأماكن المخصصة لها، خاصة المتواجدة في محيط الكنائس، وطالب بإجراء عملية تمشيط واسعة قبل تمركز القوات.



وحفز اللواء عصام سعد القوات وطالبها ببذل الجهد، من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين، ورافق مدير أمن الجيزة خلال الجولة عدد من القيادات الأمنية بالمديرية.



كما تم الدفع بالشرطة النسائية، لإجراء عملية التفتيش للسيدات عند دخول الكنائس، وتم وضع خطة محكمة لتأمين الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.