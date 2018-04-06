«500 مقعد وواجهة دراماتيكية».. أبرز مواصفات أول سينما بالسعودية

في إطار التطورات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وقع الاختيارعلى فيلم "النمر الأسود" (Black Panther) ليكون أول فيلم تفتتح به صالات السينما في السعودية يوم 18 أبريل الجاري.



ويعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 متفرجا في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، ويرافق العرض الأول احتفالية خاصة تنظمها الشركة المشغلة AMC.



ويُذكر أن دور السينما لن يكون فيها فصل بين الجنسين مثلما هو الحال في معظم الأماكن العامة الأخرى في المملكة.



وقال المدير التنفيذي لشركة AMC أول مشغل لدور السينما في المملكة، آدم أريون، إن تكلفة التذاكر الأولية ستكون 13 دولارا "50 ريالا سعوديا".



وتمتلك AMC أكبر سوق لتشغيل السينما في الولايات المتحدة، وتُعد أكبر سلسلة لدور السينما في العالم، إذ تشغل أكثر من 2200 شاشة، في 244 دار سينما في أوروبا وحدها، وأكثر من 8200 شاشة في 661 دار سينما في أمريكا.



وسيكون في السينما عروض مخصصة للنساء وعروض للرجال بصفة دورية، وقال آدم أرون الرئيس التنفيذى لإيه.إم.سى إن أول سينما لشركته فى السعودية سيكون موقعها فى مركز الملك عبدالله المالى، فى مبنى كان مصمما أصلا لأن يكون قاعة للموسيقى السيمفونية.



وأضاف أن القاعة الرئيسية ستضم نحو 500 مقعد مصنوعة من الجلد وأوركسترا ومقصورات مرتفعة ودورات مياه من الرخام، وسيجري وضع ثلاث شاشات إضافية بحلول منتصف الصيف.



وتابع: «نعتقد أنها ستكون أجمل دار للسينما فى العالم»، إذ تتمتع بواجهة خارجية "دراماتيكية" وداخلية جميلة.