رعب فى صفوف جنود الاحتلال بـ«جمعة الكاوتشوك»

ارتفعت ألسنة اللهب والأدخنة المتصاعدة من إطارات السيارات المحترقة على طول المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل فى «جمعة الكاوتشوك».



وتداول رواد موقع التدوين المصغر «تويتر» صورة للارتباك والرعب فى صفوف جنود الاحتلال بعد تصاعد الأدخنة وزيادة عدد المتظاهرين بصورة كبيرة، ما جعلهم يتراجعون للوراء.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت قبل قليل مقتل شاب فلسطينى وإصابة 81 آخرين، فى المواجهات المستمرة، منذ صباح اليوم، بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.