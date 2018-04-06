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الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:48 م

رعب فى صفوف جنود الاحتلال بـ«جمعة الكاوتشوك»

جمعة الكاوتشوك
جمعة الكاوتشوك
إسراء أحمد
dostor.org/2119319

ارتفعت ألسنة اللهب والأدخنة المتصاعدة من إطارات السيارات المحترقة على طول المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل فى «جمعة الكاوتشوك».

وتداول رواد موقع التدوين المصغر «تويتر» صورة للارتباك والرعب فى صفوف جنود الاحتلال بعد تصاعد الأدخنة وزيادة عدد المتظاهرين بصورة كبيرة، ما جعلهم يتراجعون للوراء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت قبل قليل مقتل شاب فلسطينى وإصابة 81 آخرين، فى المواجهات المستمرة، منذ صباح اليوم، بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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