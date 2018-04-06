ضبط 1113 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع أمن المنوفية من ضبط 963 طن مواد خام مجهولة المصدر، و150 طن أعلاف مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف ومخازن دون ترخيص بدائرة مركز شرطة قويسنا.



ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية في ضبط كل من: محمد. ع. م، 45 سنه، مالك مصنع أعلاف داجنة من مخلفات المجازر، دون ترخيص والكائن بدائرة مركز شرطة قويسنا، وضبط بداخله ( خط إنتاج كامل، و110 طن مواد خام مجهولة المصدر "مخلفات دواجن، حجر جيري"، وحمادة. م. ع 24 سنة، المدير المسئول عن مخازن للأعلاف دون ترخيص، والكائن بدائرة مركز شرطة قويسنا، وضبط بداخله، 853 طن مواد خام مجهولة المصدر، و150 طن منتج نهائي.



وبمواجهة المتهمين المذكورين اعترفا بحيازتهما المضبوطات، بقصد الاتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

