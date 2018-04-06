«عواض»: الانتهاء من أعمال 5 وكلاء وزراء بقصور الثقافة

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن لجنة اختيار القيادات بالهيئة، انتهت من أعمال 5 وكلاء وزراء، وتم إرسال ملفاتهم إلى وزيرة الثقافة، استعدادًا لإصدار قرارات لهم بتوليهم المنصب، نظرًا لأن وكلاء الوزارة تصدر قراراتهم من مجلس الوزراء، وتواصل اللجنة عملها على اختيار باقي 46 درجة وظيفية التي سبق وأعلنت عنها الهيئة في الفترة الماضية.



وأضاف عواض في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم إنهاء عمل رئيس إقليم القاهرة الكبرى، إلى جانب 6 مديري عموم وهم: «التخطيط، مدير عام ثقافة المنيا، والمتابعة، والمكتبات، ومدير عام فرع الإسكندرية، ومدير عام الشئون القانونية»، بهدف تحسين الأداء بالهيئة وضخ دماء جديدة، وتنشيط العاملين بها حتى نستطيع أن نصل بالثقافة إلى كل نجوع مصر.



وأكد رئيس قصور الثقافة أن جميع المناصب التي تم إنهاء مديريها، تم تكليف آخرين بدلًا منهم، لتسيير الأعمال لحين اختيار اللجنة من يتولى رئاستها.