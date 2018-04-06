القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
الثقافة
الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:46 م

«عواض»: الانتهاء من أعمال 5 وكلاء وزراء بقصور الثقافة

الدكتور أحمد عواض
الدكتور أحمد عواض
جمال عاشور
dostor.org/2119315

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن لجنة اختيار القيادات بالهيئة، انتهت من أعمال 5 وكلاء وزراء، وتم إرسال ملفاتهم إلى وزيرة الثقافة، استعدادًا لإصدار قرارات لهم بتوليهم المنصب، نظرًا لأن وكلاء الوزارة تصدر قراراتهم من مجلس الوزراء، وتواصل اللجنة عملها على اختيار باقي 46 درجة وظيفية التي سبق وأعلنت عنها الهيئة في الفترة الماضية.

وأضاف عواض في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم إنهاء عمل رئيس إقليم القاهرة الكبرى، إلى جانب 6 مديري عموم وهم: «التخطيط، مدير عام ثقافة المنيا، والمتابعة، والمكتبات، ومدير عام فرع الإسكندرية، ومدير عام الشئون القانونية»، بهدف تحسين الأداء بالهيئة وضخ دماء جديدة، وتنشيط العاملين بها حتى نستطيع أن نصل بالثقافة إلى كل نجوع مصر.

وأكد رئيس قصور الثقافة أن جميع المناصب التي تم إنهاء مديريها، تم تكليف آخرين بدلًا منهم، لتسيير الأعمال لحين اختيار اللجنة من يتولى رئاستها.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

الآن

موقع إفريقي: مصر سابع أغنى دولة فى القارة الإفريقية

المدرسة الموبوءة... القصة الكاملة لفيروس طلاب بورسعيد الغامض (تفاعلى)

تعرض 6 أشخاص للطعن فى لندن خلال ساعة ونصف الساعة

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

الأكثر قراءة

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

6 أخطاء تقع فيها الزوجة أثناء العلاقة الجنسية

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

ألبومات الصور

500 طالب ماليزى يشاركون فى مهرجان رياضى بجامعة المنصورة (صور)

إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق مول شهير بالدقهلية

«احلم بالمستقبل».. مهرجان لطلاب المدارس الخاصة بجامعة المنصورة

صور.. إخراج حطام سيارة من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

نجم الساعة

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع انهيار عقار سيدي جابر

الأكثر قراءة

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

6 أخطاء تقع فيها الزوجة أثناء العلاقة الجنسية

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

كشكول

غنيم: بدء تدريبات الترقي للدفعة السادسة من المعلمين خلال أيام

جامعة الأزهر: تعطيل الدراسة بالكليات الإثنين المقبل

الخشت يشارك في اجتماعات رؤساء الجامعات العربية ببيروت

بالصور.. جامعة مصر تستضيف المؤتمر الدولي للرياضيات وتطبيقاتها

الأعلى للجامعات: منح لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية والجامعات

الأمصار

وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء و 250 جريحا في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق غزة

الصحة الفلسطينية: 150 إصابة برصاص الاحتلال في «جمعة الكاوتشوك»

بنجلاديش: انطلاق مشروع بناء «مساجد نموذجية» بمليار دولار

«سيدر»: ارتفاع قروض لبنان لـ 9.9 مليار دولار

أمريكا تفرض عقوبات على روسيا

ads
منوعات

ابتكار كاميرا للكشف عن الأورام السرطانية

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك