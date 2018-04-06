«المركزى الأوروبى»: الحرب التجارية ستؤدى لعواقب مدمرة

قال عضو بالبنك المركزى الأوروبى، إن الحرب التجارية قد تكون لديها عواقب مدمرة على العالم كله بما فيها الولايات المتحدة.



وأضاف "بينوا كوير"، اليوم، أن اللهجة التجارية فى الوقت الراهن قد تؤدى إلى تصعيد وإثارة صدمات شديدة فى السوق الاقتصادية.



ولا تزال الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين مستمرة، وسط تمسك كل دولة بقرارتها بتطبيق تعريفات جمركية على الأخرى.



وتابع أن الأمر إذا تحول إلى حرب تجارية كاملة، فإنه من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى عواقب مدمرة للنمو والوظائف والاقتصاد بما فيه الاقتصاد الأمريكى.



وأوضح "كوير" أنه بقدر الإمكان إذا "استطعنا تجنب الدلالات العدوانية والعودة إلى مناقشة معقولة، "فإن ذلك سيساعد الاقتصاد على استعادة ثقته".



وأشار إلى أنه يرى بوضوح أن أسعار الأسهم تتراجع، فضلًا عن تنامى المخاطر، مشيرًا إلى أن ذلك التضييق الاقتصادى يبدأ من جانب الولايات المتحدة.