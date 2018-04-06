500 طالب ماليزى يشاركون فى مهرجان رياضى بجامعة المنصورة (صور)

استقبلت جامعة المنصورة، اليوم الجمعة، 500 طالب وافد ماليزى من 7 جامعات هي "القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والأزهر، ودمنهور، وطنطا، والزقازيق"؛ لإقامة مهرجان رياضي في مختلف الألعاب الرياضية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف عبدالباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين وتنظيم نادي الطلاب الوافدين.



ويأتى تنظيم المهرجان فى إطار خطة الأنشطة الرياضية التى ينفذها نادى الوافدين بجامعة المنصورة التى تستهدف استضافة جميع الطلاب الوافدين لممارسة الأنشطة الرياضية وظهار المواهب الرياضية المختلفة.