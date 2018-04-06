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الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:46 م

500 طالب ماليزى يشاركون فى مهرجان رياضى بجامعة المنصورة (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2119313

استقبلت جامعة المنصورة، اليوم الجمعة، 500 طالب وافد ماليزى من 7 جامعات هي "القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والأزهر، ودمنهور، وطنطا، والزقازيق"؛ لإقامة مهرجان رياضي في مختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف عبدالباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين وتنظيم نادي الطلاب الوافدين.

ويأتى تنظيم المهرجان فى إطار خطة الأنشطة الرياضية التى ينفذها نادى الوافدين بجامعة المنصورة التى تستهدف استضافة جميع الطلاب الوافدين لممارسة الأنشطة الرياضية وظهار المواهب الرياضية المختلفة.

500 طالب ماليزى يشاركون فى مهرجان رياضى بجامعة المنصورة (صور)
500 طالب ماليزى يشاركون فى مهرجان رياضى بجامعة المنصورة (صور)
500 طالب ماليزى يشاركون فى مهرجان رياضى بجامعة المنصورة (صور)
500 طالب ماليزى يشاركون فى مهرجان رياضى بجامعة المنصورة (صور)
500 طالب ماليزى يشاركون فى مهرجان رياضى بجامعة المنصورة (صور)
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