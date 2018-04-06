الأعلى للثقافة يناقش آفاق «مفاعل الضبعة النووى»

نظم المجلس الأعلي للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، ندوة تحت عنوان «مفاعل الضبعة النووى.. وآفاق مستقبلية» نظمتها لجنة الثقافة العلمية بالمجلس، ومقررها الدكتور حافظ شمس الدين، أمس الخميس، بقاعة المجلس في مقره بساحة دار الأوبرا.



أدارت الندوة جيهان طلعت كبيرة المذيعات بالإذاعة والتليفزيون، وتحدث في الندوة الدكتور مرسى الطحاوى ـ أستاذ المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، عن مقارنة مصادر الحصول على الطاقة من الطاقة الشمسية، وطاقة الوقود الأحفورى، وطاقة الرياح، وقال إن كل أنواع الطاقة مفيدة ولكن الطاقة النووية هامة جدًا لأنه من الممكن استخدامها بكثافة وأمان، والطاقة النووية نوعان الانشطارية والاندماجية، والإندماج النووى فى النجوم مثل الشمس هذه الطاقة يستخدمها البشر استخدام سيئ فى التفجير، وقال إن البشرية من الخمسينيات حتى الآن تحاول السيطرة على الاندماج، كما سيطرت على الانشطار.



وأكد الدكتور السيد محمود السيد ـ أستاذ الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، أنه ليس صحيحًا أنه يوجد إغلاق للمفاعلات النووية فى العالم، ولكن تم إغلاق القديم منها وجار إنشاء العديد من المفاعلات النووية حول العالم.



وأضاف أن المفاعل النووى VVCR 1200 يمتاز بأنه من المفاعلات التى يستخدم الماء المضغوط، مما يجعلها أكثر أمانًا من المفاعلات الأخرى التى تستخدم الماء المغلى لاحتمال انفجارها.