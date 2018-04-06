إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق مول شهير بالدقهلية

اندلع حريق داخل مول فتح الله الشهير بشارع الجمهوريه فى مدينة المنصورة، نتجت عنه إصابة 3 أشخاص باختناق.



كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بفيد باندلاع حريق فى مول شهير بمدينة المنصورة، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق.



وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماسا كهربائيا، وتمت السيطرة عليه ونقل المصابين لمستشفى المنصورة.



وأكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تقديم الخدمة العلاجية للمصابين، وخرجوا جميعًا من المستشفى في حالة جيدة.