الأنبا جبرييل يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالنمسا

يترأس الأنبا جبرييل، أسقف فيينا، صلوات الجمعة العظيمة من كنيسة عذراء الزيتون فيينا بالنمسا، وسط حضور عدد من آباء كهنة الإيبارشية وشعب القبطي والشمامسة.



يذكر أن الأقباط يحيون، اليوم الجمعة، ذكرى صلب السيد المسيح، المعروفة باسم «الجمعة العظيمة» أو «الحزينة»، ويقضون فيها 12 ساعة صلوات متصلة فى الكنيسة، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون أى توقف، ويترأس القداس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قبل يوم واحد من ترؤسه قداس عيد القيامة.



يذكر أن أهم طقوس الأقباط بقداس الجمعة العظيمة هو اصطحاب الزهور والورود لإحياء تذكار دفن السيد المسيح عقب صلبه بنهاية المراسم الدينية للقداس.