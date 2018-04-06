ريجيم يخلصك من 16 كيلو فى أسبوعين

الرشاقة حلم يراود جميع الفتيات، لكن الوصول إليه ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب مجهودًا شاقًا سواء بالمحافظة على التمرينات الرياضية المرهقة، أو حرمان النفس من ألذ وأشهى المأكولات.



وللوصول لحلم الرشاقة في أسرع وقت، نقدم لك اليوم "ريجيم" يخلصك من 16 كيلو في أسبوعين.



الأسبوع الأول

يوما السبت والأحد

وجبة الإفطار: شاي أو قهوة دون سكر.

وجبة الغداء: قطعة لحم بقري «ستيك» مشوية، ومعها الكثير من السلطة «الخس» وطماطم وخيار وجزر دون زيت، ولكن القليل من الملح والليمون.

وجبة العشاء: سلطة فقط.



يوما الإثنين والثلاثاء

وجبة الإفطار: شاي أو قهوة دون سكر.

وجبة الغداء: بيضتان مسلوقتان وسلطة.

وجبة العشاء: سلطة فقط.



يوما الأربعاء والخميس

وجبة الإفطار: شاي أو قهوة دون سكر.

وجبة الغداء: خيارتان وعلبة صغيرة «حوالي 125 جرام» من الزبادي الخالي الدسم.

وجبة العشاء: خيارتان فقط.



يوم الجمعة

وجبة الإفطار: شاي أو قهوة دون سكر.

وجبة الغداء: تفاحة.

وجبة العشاء: تفاحة.



ويتكرر نفس الجدول فى الأسبوع الثانى.