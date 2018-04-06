القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 02:42 م

ريجيم يخلصك من 16 كيلو فى أسبوعين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رانا رمضان
dostor.org/2119307

الرشاقة حلم يراود جميع الفتيات، لكن الوصول إليه ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب مجهودًا شاقًا سواء بالمحافظة على التمرينات الرياضية المرهقة، أو حرمان النفس من ألذ وأشهى المأكولات.

وللوصول لحلم الرشاقة في أسرع وقت، نقدم لك اليوم "ريجيم" يخلصك من 16 كيلو في أسبوعين.

الأسبوع الأول
يوما السبت والأحد
وجبة الإفطار: شاي أو قهوة دون سكر.
وجبة الغداء: قطعة لحم بقري «ستيك» مشوية، ومعها الكثير من السلطة «الخس» وطماطم وخيار وجزر دون زيت، ولكن القليل من الملح والليمون.
وجبة العشاء: سلطة فقط.

يوما الإثنين والثلاثاء
وجبة الإفطار: شاي أو قهوة دون سكر.
وجبة الغداء: بيضتان مسلوقتان وسلطة.
وجبة العشاء: سلطة فقط.

يوما الأربعاء والخميس
وجبة الإفطار: شاي أو قهوة دون سكر.
وجبة الغداء: خيارتان وعلبة صغيرة «حوالي 125 جرام» من الزبادي الخالي الدسم.
وجبة العشاء: خيارتان فقط.

يوم الجمعة
وجبة الإفطار: شاي أو قهوة دون سكر.
وجبة الغداء: تفاحة.
وجبة العشاء: تفاحة.

ويتكرر نفس الجدول فى الأسبوع الثانى.

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