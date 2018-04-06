القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:33 م

استعراض استراتيجية تطوير التعليم في البرلمان منتصف أبريل

البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
محمد جعفر
dostor.org/2119190

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا هامًا مع وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، منتصف الشهر الجاري، لبحث استراتيجية تطوير التعليم التي يتحدث عن الوزير منذ توليه المسئولية.

وأكد «شيحة» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الاجتماع سيتناول عددًا من الملفات العالقة بين اللجنة والوزير، والتي تم تأجيلها خلال الفترة الماضية، منها استراتيجية التطوير في التعليم قبل الجامعي وأسباب تأجيل إرسال قانون التعليم قبل الجامعي إلى البرلمان حتى الآن، وموقف الوزارة من بعض القضايا كزيادة الرواتب للمعلمين وغيرها.

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