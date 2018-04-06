القبض على 3 من المشتبه بهم فى الهجوم على مسجد بألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة مشتبه بهم من الأكراد، عقب مرور ثلاثة أسابيع على الهجوم بمواد حارقة، على مسجد تركى فى مدينة أولم الألمانية.



وأعلن الادعاء العام فى مدينة شتوتجارت، وشرطة مدينة أولم، اليوم الجمعة، أن عدد المحبوسين على ذمة التحقيق فى هذه القضية يبلغ حاليًا سبعة أفراد (ستة سوريين وتركى).



وأعلن الادعاء العام اليوم، لأول مرة، أن الدافع وراء الجريمة قد يكون "الهجوم العسكرى التركى على عفرين".



تجدر الإشارة إلى أن الجيش التركى يتصدى لوحدات حماية الشعب الكردى (يو بى جى) فى منطقة عفرين شمالى سوريا منذ يناير الماضي.



ويواجه أربعة من السبعة المقبوض عليهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، تهمة الشروع فى القتل، والشروع فى إضرام حريق متعمد خطير، بينما يجرى استجواب الثلاثة الآخرين بتهمة المشاركة فى الجريمة.



وحسب بيانات الشرطة، أصابت زجاجة تحتوى على مواد حارقة نافذة بالطابق الأرضى للمنزل الذى يوجد فيه مقر المسجد التركي فى 19 مارس الماضي، وكان يوجد داخل البناية، وقت وقوع الجريمة ثمانية أفراد.



وتم العثور على كثير من المواد الحارقة غير المستخدمة فى موقع الجريمة.

