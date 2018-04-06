«ديلى تليجراف»: فئوس الفلسطينيين تواجه رصاص جيش الاحتلال

قالت صحيفة "ديلي تليجراف"، إن الفلسطينيين يُحضّرون للاحتجاجات من أجل "حق العودة"، فالمتظاهرون من جميع الأعمار يتطلعون إلى العودة إلى أرض أجدادهم وأطلق على ثاني جمعة اسم "جمعة الكاوتشوك".



وأضافت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها اليوم، أن أعمدة الدخان المتصاعدة من الإطارات المحترقة تحجبهم عن أعين القناصة الإسرائيليين، كما حمل عدد قليل من الشباب فئوسًا من أجل اختراق السياج الأمني الذي وضعته إسرائيل لمحاصرة القطاع.



وأوضحت أنه لا يوجد أي دليل مادي على امتلاك المتظاهرين أي أسلحة نارية أو زجاجات حارقة، كما زعمت السلطات الإسرائيلية، بينما حذرت وزارة الدفاع الإسرائيلية باستخدام الرصاص الحي ضد المحرضين على العنف خلال المظاهرات، وكل من يقترب من السياج.



وأشارت إلى أن منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن تهديدات إسرائيل غير مقبولة في القانون الدولي الذي يحظر استخدام الأسلحة الفتاكة إلا في حالة وجود خطر كبير.