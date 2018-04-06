تركيا تقصف مناطق حدودية بإقليم كردستان

أفادت مصادر محلية عراقية، اليوم الجمعة، بقصف المدفعية التركية للمناطق الحدودية شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.



وقالت المصادر، في تصريح لقناة السومرية نيوز، إن المدفعية التركية قصفت ظهر اليوم، مناطق نيروة وريكان الحدودية التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك"، وإن الهجوم المدفعي التركي مستمر حتى الآن، ولم يعرف حجم الخسائر.



وأضافت أن أعمدة النيران شُوهدت وهي تتصاعد من المواقع التي تتعرض للقصف، لافتا إلى أن القصف أثار الفزع بين المزارعين العاملين في حقولهم ما دفعهم لترك أعمالهم حفاظا على أرواحهم.



يذكر أن المناطق الحدودية العراقية المحاذية لتركيا تتعرض لقصف جوي ومدفعي مكثف منذ عدة أيام، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح سكان عدد من القرى.