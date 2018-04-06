«الدستور» يهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأ الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، الإخوة الأقباط والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، قائلًا: «كل سنة وكل إنسان يعتنق العقيدة المسيحية بخير وسعادة».



وقال «بيومي»، في بيان له، إن مصر جميعًا تحتفل بمثل هذه المناسبات وليس الأقباط وحدهم، فكلنا واحد ونسيج واحد في وطن واحد، مؤكدًا أنه لا حياة بدون حب وسلام ولا دين بدون نزع الكراهية والتعصب.



وأضاف أن البابا تواضروس الثاني له مواقف وطنية مشرفة تجاه الوطن، وانعكس مردودها في وحدة وتماسك المصريين جميعًا في مواجهة التحديات التى تواجه مصر.