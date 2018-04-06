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الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:20 م

«الأمن العام» يضبط 25 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات في البحيرة

المتهمين
المتهمين
عمرو المزيدي
dostor.org/2119175

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما 4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش.

وردت معلومات لمباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة مفادها قيام كل من: كمال.م.ع 47 سنة عامل، وأحمد.س.ح 24 سنة عاطل، مقيمان بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم إخطار اللواء جمال عبد الباري، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 4 كيلو جرامات، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

«الأمن العام» يضبط 25 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات في البحيرة
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