روسيا تنفي تخزين غاز «نوفيتشوك» بمختبراتها العسكرية

رفضت موسكو،اليوم الجمعة، تقريرًا بريطانيًا يفيد بتخزين روسيا غاز الأعصاب المستخدم في تسميم الجاسوس الروسي سابق سيرجي سكريبال وابنته بمختبر عسكري على نهر الفولغا الروسي.



ونقلت صحيفة "تايمز"، أمس الخميس، عن مصادر أمنية بريطانية، قولها إنها تعتقد بأن غاز الأعصاب المستخدم في تسميم سكريبال وابنته في سالزبري في مارس الماضي، والمعروف باسم "نوفيتشوك" تم تصنيعه في منشأة شيخاني في إقليم ساراتوف بوسط روسيا.



لكن ميخائيل بابيتش، مبعوث الكرملين في منطقة الفولغا الفيدرالية، أبلغ وكالة أنباء "انترفاكس" قوله: "إن المختبر لم يكن أبدًا جزءًا من عملنا".



وأضاف بابيتش: "كافة القواعد التي يتم بها تخزين الأسلحة الكيميائية معروفة، شيخاني ليس واحدًا منها"، مضيفًا أنه كانت هناك منشأة أخرى بمنطقة ساراتوف.



وأوضحت الصحيفة أن المنشأة الروسية تعادل مختبر "بورتون داون" الدفاعي البريطاني.



وتعد مدينة شيخاني المغلقة هي مركز لأحد فروع معهد البحوث العلمية الرسمية للكيمياء العضوية والتكنولوجيا، وأنشأ الاتحاد السوفياتي السابق شبكة من المدن المغلقة لتحل محل مجمعات عسكرية سرية ومنشآت علمية كان الدخول لها ممنوعًا.



وبحسب موقع معهد البحوث العلمية، فإن فرعه في شيخاني منخرط الآن في أعمال مرتبطة بـ"ضمان أمن البلاد وتدمير الأسلحة الكيميائية".



وفي سبتمبر 2017، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو دمرت آخر أسلحتها الكيميائية.



وترجح لندن أنه من "المرجح جدًا" أن تكون موسكو مسئولة عن سكريبال وابنته بواسطة غاز الأعصاب، رغم أن موسكو نفت ذلك مرارًا، وأطلق الخلاف البريطاني الروسية موجة غير مسبوقة من طرد الدبلوماسيين بين موسكو من جهة ولندن وحلفائها من جهة أخرى.

