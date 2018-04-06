«الدستور» تُحقق فى وفاة طفلتين خنقًا بسبب حريق شقة فى المعصرة

تواصل نيابة حلوان، برئاسة المستشار أحمد سليم، تحقيقاتها الموسعة فى واقعة اشتعال النيران فى شقة سكنية بمنطقة حدائق حلوان، مما أسفر عن وفاة طفلين أثناء لهوهما.



وكشفت معاينة النيابة عن أن الشقة تقع في عقار مكون من 9 طوابق، فى الطابق السابع شارع فؤاد حامد، بمنطقة المعصرة، وتبين أن العقار لم يتأثر بالحريق، وأن المعاينة المبدئية أسفرت عن أن ماسا كهربائيا وراء الواقعة.



وتبين أن الحريق استمر لمدة تزيد على الساعة، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي التهم كل محتويات الشقة، ما عدا حجرتين، كانت الطفلان بداخل إحداهما، وهما طفلتان أعمارهما تتراوح من 5 أعوام حتى العشرة أعوام، وأن المطبخ والحمام والصالة متفحمون كما أن أثار الحريق أدت إلى سقوط جزء من الحجارة فى الصالة.



واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود من الجيران، الذين أكدوا أن الأب منفصل عن الأم ووالداتهما تعمل كوافيرة، وتركتهما في المنزل لوحدهما، ويوم الواقعة فوجئوا أن دخانا يخرج من الشقة، فحاولوا الاستعانة بباقي الجيران لكسر الباب، حتى تم العثور على البنتين متوفيتين داخل حجرة النوم، وتبين أنهما توفيتا من الاختناق حيث لا يوجد فى جسمهما أثار حريق.



وانتقلت عدسة جريدة «الدستور» إلى مكان الواقعة، وبمعاينة المكان تبين أن العقار جديد لم يمر الكثير على بنائه، كما تبين أن واجهة المنزل سليمة لم تتأثر الحريق، ولكن بالصعود تبين أن الشقة تقع فى الطابق السابع ولكن آثار الحريق امتدت على السلالم، من بداية الطابق الرابع، حيث تبين ظهور اللون الأسمر على الحوائط، كما أن الرماد تناثر على السلالم.



وبالوصول إلى الشقة مكان الواقعة، تبين أنه يوجد أمامها اثنان من النقاشين هما «أحمد عمر» يعملان في الشقة المقابلة، وهما من اكتشفا الواقعة، وتمكنا من كسر الباب، حيث أكدا أنهما يعملان في الشقة المقابلة لشقة الحريق منذ ثلاثة أيام، ويوم الواقعة تبين أن الأم نزلت برفقة نجلها الوحيد الذى لا يتجاوز عمره الثلاثة أعوام ونصف فى تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، وتم ظهور آثار الحريق فى الساعة الواحدة ظهرًا.



وأكد الشابان أنهما هاتفا الحماية المدنية التى قدمت عقب نصف الساعة من الحريق الذى كان قد التهم معظم محتويات الشقة، وكانا قد كسرا الباب وأخرجا البنتين غير الأشقاء نورا أحمد على، 10 أعوام، ونور تامر سعيد، 5 أعوام، وتبين أن البنتين ترتديان «بيجامات بيتى» ونائمتان بجوار بعضهما على السرير، ولا يوجد في الغرفة التي هما بها أى آثار للحريق، وحتى الآن تكون وفاتهما اختناقًا من آثار الحريق.



وأضافا أنه بمجرد دخولهما الشقة وجدا الصالة متفحمة والحجارة بحوائطها سقطت وأجزاء من الحائط، كما تبين أن الحريق أسفر عن انفجار موقد نارى صغير كان موجودا بصالة الشقة.



وقال الحاج «محمد»، صاحب العقار، إن السيدة أجرت منه الشقة منذ ما يقرب من 4 أيام، وأنها تزوجت مرتين وانفصلت عنهما وتعمل كوافيره، ولم تترك أطفالها فى المنزل وحدهما سوى يوم الواقعة، قائلًا: «والله ما شوفتها ولا مرة، أنا اللى كتب معايا العقد الراجل بتاع المعرض اللى تحت هو اللى قالى عليها غلبانة وبتجرى على عيالها ومحترمة».



وأشار صاحب المنزل، إلى أنه عقب اندلاع الحريق أرسل إليها أحد الأشخاص يخبرها بوفاة ابنتيها فجاءت تصرخ، من المشهد، ثم توجهت برفقة الأمن إلى النيابة للإدلاء بأقوالها، وأن زوجها حضر عقب ذلك لتفحص الأمر وتسلم جثة نجلته، وسب الأم واتهمها بالإهمال أمام الجيران.



وعلى إثر ذلك قررت نيابة حلوان الجزئية، برئاسة المستشار أحمد سليم، دفن جثتى الطفلتين، وندب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة الشقة، وفحص الخسائر.



كان بلاغ قد ورد لقسم شرطة المعصرة يفيد بحريق هائل في شارع فؤاد حامد، بمنطقة حدائق حلوان، دائرة القسم، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، بإشراف العميد الدكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم شرطة المعصرة، وتبين تسبب الحريق فى وفاة طفلتين هما: "نورا أحمد على، ونور تامر سعيد"، تم نقلهما للمشرحة.





وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة رقم ٥٠٢٠ إدارى حلوان، وإخطار النيابة التى انتقلت للمعاينة، وصرحت بدفن الجثتين بعد عرضهما على الطب الشرعى، وانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

