إيطاليا تنفي تعليق إرسال بعثتها العسكرية إلى النيجر

نفت وزارة الدفاع الإيطالية تعليق إرسال البعثة العسكرية للنيجر، وشددت على أن بعثة تدريب القوات الأمنية للدولة الأفريقية بجنوب الصحراء للتحكم في حدودها.



وأضافت وزارة الدفاع، في بيان لها، اليوم الجمعة،:"بشأن ما ذكرت بعض وسائل الإعلام حول تعليق البعثة إلى النيجر، نؤكد كما أعلن مؤخرًا ​​رئيس أركان الدفاع، على استمرار الأنشطة المخطط لها من وحدة الاستطلاع، بالاتفاق مع السلطات النيجيرية، ولإعداد مقر للبعثة هناك".



كانت صحف إيطالية قد تحدثت عن تعليق نشر البعثة العسكرية في النيجر قوامها 470 جنديًا، وكان من المزمع أن تغادر البلاد في يونيو القادم، بعد أن حظيت بالضوء الأخضر من البرلمان الإيطالي في يناير الماضي.