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فن
الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:16 م

خاص.. جمال العدل: لم نستقر على مطرب لغناء تتر «بنى يوسف»

المنتج جمال العدل
المنتج جمال العدل
عربي السيد
dostor.org/2119168

أكد المنتج جمال العدل، أنهم حتى الآن لم يستقروا على مطرب معين، ليقوم بغناء تتر المقدمة والنهاية لمسلسل «بنى يوسف»، الذى تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وتخوض به السباق الرمضاني لعام 2018.

وأضاف أنه فور الاستقرار على مطرب معين سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

ومن ناحية أخرى، تواصل «يسرا» تصوير المشاهد الداخلية للعمل، بأحد الديكورات الأساسية في شبرا منت.

يشارك فى بطولته إلى جانب يسرا، كل من ​نجلاء بدر​، شيرين رضا، أحمد حاتم، محمد شاهين، جينا سليم، هدى المفتى، وغيرهم، من تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وخالد أبوبكر، وإخراج ​محمد على​.

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