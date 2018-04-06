موقع إفريقي: مصر سابع أغنى دولة فى القارة الإفريقية

أكد موقع «إن إيه آي جا» الإفريقي، أن مصر تعد سابع أغنى دولة في القارة الإفريقية بينما تحتل تونس المرتبة التاسعة.



وأوضح الموقع أن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد في القارة بعد نيجيريا، وهي محاطة بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط ويربطهما قناة السويس أهم مجرى ملاحي في العالم.



وتابع أن رسوم مرور السفن من قناة السويس تعتبر من أهم مصادر الدخل الرئيسية لمصر، فهي تجلب أكثر من مليار دولار للخزانة سنويًا.



وأضاف أن من ضمن المصادر الرئيسية للطاقة هي النفط والسياحة المتطورة التي يعززها المناخ الدافئ والقريب من البحار، بالإضافة إلى تاريخها الغني بالآثار الفرعونية التي تجذب الملايين حول العالم.



وأشار إلى أن الزراعة تلعب دورًا مهمًا في مصر، ولكن حصتها في الصادرات انخفضت لتصل إلى 15.4%، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة أغنى 10 دول إفريقية.



وأكد الموقع أن ترتيب الدول هو غينيا الاستوائية تليها الجابون ثم بتسوانا تليها الجزائر، وفي المرتبة الخامسة تأتي ليبيا ثم جنوب إفريقيا تليها مصر ثم نامبيا وتونس وأخيرًا سوازيلاند.