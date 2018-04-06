القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:13 م

فرج عامر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
محمد الشريف
dostor.org/2119162

بعث المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب «عامر» فى برقيته، عن خالص تهانيه القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات للبابا تواضروس الثانى ولجميع الأخوة الأقباط.

ووجه «عامر» تحية تقدير واحترام إلى قداسة البابا تواضروس على مواقفه الوطنية الشجاعة والواضحة تجاه جميع القضايا والظروف الصعبة التى مرت بها مصر، خلال السنوات الماضية بصفة عامة، ودعمه الواضح والصريح لإرادة الشعب المصرى العظيم فى ثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013 بصفة خاصة.

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