غدًا.. «هنيدي» يعود لشبرا منت لتصوير «أرض النفاق»

بعد أن قضت أسرة مسلسل «أرض النفاق» ما يقرب من أسبوع لتصوير أحداث العمل داخل أحد أحياء الإسكندرية، من المقرر أن يعود الفنان محمد هنيدي، وعدد من أبطال العمل للديكور الأساسي بشبرا منت، لاستكمال تصوير مشاهد العمل.



«أرض النفاق» رواية قدمها فؤاد المهندس فى فيلم يحمل نفس الاسم وأخرجه فطين عبد الوهاب 1949، تتحدث عن المجتمع المصرى والعربى فى نهاية الأربعينيات فى إطار خيالى فانتازى، ولكنها واقعية فى نفس الوقت.



ويشارك فى بطولة «أرض النفاق» بجانب «هنيدى» كل من الفنانة هنا شيحة، والإعلامى إبراهيم عيسى، محمد محمود، دلال عبدالعزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وآخرون، إنتاج العدل جروب، ومن إخراج ماندو العدل.