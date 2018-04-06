المدرسة الموبوءة... القصة الكاملة لفيروس طلاب بورسعيد الغامض (تفاعلى)

الزمان : يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، المكان : مدرسة بورسعيد للغات بالزمالك، كانت الطفلة نوراي حسن توزع الاحضان والقبلات على صديقاتها بعد انتهاء امتحانها الشهري، تمني نفسها بيوم الاجازة الذي ستناله في اليوم التالي، لكن القدر لم يمهلها لتلعب في يوم اجازتها، ففي مساء الثلاثاء ارتفعت حرارة الطفلة، وحين كانت والدتها تشكو من انها لا تريد المذاكرة عبر مجموعة الامهات الخاصة بالمدرسة عبر تطبيق " الواتس اب" ، كانت درجة حرارة الطفلة ترتفع لتصل إلى 41 درجة مئوية، وأم أخرى ترد على الام قائلة ان درجة حرارة ابنها في ارتفاع، لتقول الام انها في الطريق إلى المستشفي.

في الطريق للمستشفي كان المرض لا ينتظر، فارتفعت درجة حرارة الطفلة إلى 43 درجة مئوية، في المستشفي الخاص كان التشخيص المبدئي التهاب في الحنجرة بكتيري وتم حقن الطفلة بمضاد حيوي قوي، وطلبوا من الام ان تقوم بعمل كمادات للطفلة التى لم يستجيب جسدها للادوية، فتم نقل الطفلة إلى عدة مستشفيات حتى استقرت بمستشفي امبابة العام الذي قضت فيه ثلاث أيام ثم توفت بتشخيص تسمم دموي.

ما سبق كان الايام الاولي في حياة الطفلة نوراي حسن طالبة مدرسة بورسعيد للغات بالزمالك، والأيام الاولي لأزمة المدرسة التى وصمت بالموبوءة والمتوقفة فيها الدراسة حتى الآن بسبب ذعر الاهالي.

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