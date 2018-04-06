القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
تفاعلي الدستور
الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:11 م

المدرسة الموبوءة... القصة الكاملة لفيروس طلاب بورسعيد الغامض (تفاعلى)

المدرسة الموبوءة...
نادية مبروك
dostor.org/2119158

الزمان : يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، المكان : مدرسة بورسعيد للغات بالزمالك، كانت الطفلة نوراي حسن توزع الاحضان والقبلات على صديقاتها بعد انتهاء امتحانها الشهري، تمني نفسها بيوم الاجازة الذي ستناله في اليوم التالي، لكن القدر لم يمهلها لتلعب في يوم اجازتها، ففي مساء الثلاثاء ارتفعت حرارة الطفلة، وحين كانت والدتها تشكو من انها لا تريد المذاكرة عبر مجموعة الامهات الخاصة بالمدرسة عبر تطبيق " الواتس اب" ، كانت درجة حرارة الطفلة ترتفع لتصل إلى 41 درجة مئوية، وأم أخرى ترد على الام قائلة ان درجة حرارة ابنها في ارتفاع، لتقول الام انها في الطريق إلى المستشفي.

في الطريق للمستشفي كان المرض لا ينتظر، فارتفعت درجة حرارة الطفلة إلى 43 درجة مئوية، في المستشفي الخاص كان التشخيص المبدئي التهاب في الحنجرة بكتيري وتم حقن الطفلة بمضاد حيوي قوي، وطلبوا من الام ان تقوم بعمل كمادات للطفلة التى لم يستجيب جسدها للادوية، فتم نقل الطفلة إلى عدة مستشفيات حتى استقرت بمستشفي امبابة العام الذي قضت فيه ثلاث أيام ثم توفت بتشخيص تسمم دموي.

ما سبق كان الايام الاولي في حياة الطفلة نوراي حسن طالبة مدرسة بورسعيد للغات بالزمالك، والأيام الاولي لأزمة المدرسة التى وصمت بالموبوءة والمتوقفة فيها الدراسة حتى الآن بسبب ذعر الاهالي.

لقراءة القصة عبر (cross media)


الآن

الصين: لسنا خائفين من حرب تجارية مع واشنطن

«الحماية المدنية» تنتشل 3 جثث من تحت أنقاض عقار الإسكندرية

الكرملين: لا وجود لـ «أوليجاركية» في روسيا

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا بشأن إجراءات حماية «الملكية الفكرية»

الأكثر قراءة

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

المدرسة الموبوءة... القصة الكاملة لفيروس طلاب بورسعيد الغامض (تفاعلى)

ألبومات الصور

بالصور.. «أورمان البحيرة» تحتفل بيوم اليتيم

بالصور.. مظاهرات تأييد لرئيسة كوريا الجنوبية بعد حكم حبسها

بالصور.. كيف استعد أصحاب المراكب النيلية لـ«شم النسيم»؟

بالصور.. تفاصيل حفل «حماقى» فى السعودية

نجم الساعة

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع انهيار عقار سيدي جابر

الأكثر قراءة

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

المدرسة الموبوءة... القصة الكاملة لفيروس طلاب بورسعيد الغامض (تفاعلى)

كشكول

جامعة الأزهر: تعطيل الدراسة بالكليات الإثنين المقبل

الخشت يشارك في اجتماعات رؤساء الجامعات العربية ببيروت

بالصور.. جامعة مصر تستضيف المؤتمر الدولي للرياضيات وتطبيقاتها

الأعلى للجامعات: منح لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية والجامعات

عطية: إنهاء أزمة ترقية المعلمين في ٧ إدارات بالقاهرة

الأمصار

40 اصابة بنيران الاحتلال في قطاع غزة

روسيا تسعى لحظر تطبيق «تلغرام»

الرئيس المصري يهنئ الشعب بـ «يوم اليتيم»

العراق: تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتفيذ هجمات بالموصل

العراق: ضبط شحنة أدوية مهربة قيمتها أكثر من نصف مليون دولار

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك