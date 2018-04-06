المدرسة الموبوءة... القصة الكاملة لفيروس طلاب بورسعيد الغامض (تفاعلى)
في الطريق للمستشفي كان المرض لا ينتظر، فارتفعت درجة حرارة الطفلة إلى 43 درجة مئوية، في المستشفي الخاص كان التشخيص المبدئي التهاب في الحنجرة بكتيري وتم حقن الطفلة بمضاد حيوي قوي، وطلبوا من الام ان تقوم بعمل كمادات للطفلة التى لم يستجيب جسدها للادوية، فتم نقل الطفلة إلى عدة مستشفيات حتى استقرت بمستشفي امبابة العام الذي قضت فيه ثلاث أيام ثم توفت بتشخيص تسمم دموي.
ما سبق كان الايام الاولي في حياة الطفلة نوراي حسن طالبة مدرسة بورسعيد للغات بالزمالك، والأيام الاولي لأزمة المدرسة التى وصمت بالموبوءة والمتوقفة فيها الدراسة حتى الآن بسبب ذعر الاهالي.
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