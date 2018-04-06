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الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:10 م

بريطانيا تعترف: «فتحنا الباب» لإرهابيين ليبيين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عبير سليم
dostor.org/2119156

اعترفت الحكومة البريطانية بأنها كانت على تواصل بأفراد كانوا عناصر سابقين في تنظيم «القاعدة» انضموا إلى جماعات إسلامية مقاتلة شاركت في ثورة السابع عشر من فبراير في ليبيا.

وأوضحت الحكومة، حسب ما أوردت «قناة 218» الليبية، اليوم الجمعة، أن هذه السياسة التي اتبعتها أجهزة الأمن البريطانية عرفت باسم «الباب المفتوح»، وسمحت لمواطنين بريطانيين من أصل ليبي بالعودة إلى ليبيا للمشاركة في القتال خلال الثورة.

ونقلت القناة عن صحيفة «عين على الشرق الأوسط» البريطانية، إجابة عضو البرلمان البريطاني من حزب المحافظين، أليستر جيمس، على سؤال ما إذا كانت بريطانيا على تواصل مع عناصر إرهابية في ليبيا، ليجيب «أن بريطانيا تواصلت مع العديد آنذاك ومن المرجح أنها تواصلت مع عناصر سابقة في تنظيم القاعدة شاركوا في القتال».

وأشار عضو البرلمان إلى وجود علاقة تربط بين العناصر التي تواصلت معها بريطانيا وسلمان العبيدي المسؤول عن التفجير الذي أرعب بريطانيا وتسبب في مقتل 22 شخصًا وعشرات الجرحى في حفل موسيقي لمغنية البوب الشهير أريانا غراندي.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأدلة تسلط الضوء نحو قضية قوية يمكن أن تُبنى ضد الحكومة البريطانيا لاسيما وأنها أنكرت لسنوات عديدة ارتباطها بأي جماعات إسلامية مقاتلة.

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