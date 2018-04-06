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الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:10 م

روسيا تُنسق توريدات الغاز لأوروبا والصين

وزير الطاقة الروسي،
وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك
أ ش أ
dostor.org/2119155

أعلن وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك، أن وزارته أنه ترى من الضرورى تنسيق توريدات الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعى المُسال من روسيا إلى الخارج، سواء للأسواق الأوروبية أو إلى السوق الصينية.

وقال نوفاك، للصحفيين، اليوم الجمعة: "نحن ندرس برنامجًا لتطوير إنتاج الغاز الطبيعى المسال في روسيا حتى عام 2035، ونرى أن بيعه لا يجب أن يتم على حساب غاز الأنابيب".

وأضاف نوفاك: "لا يتعين أن يكون هناك تقاطع فى تلك الأسواق، وسنحلل ونراقب تطورات إمدادات الغاز بالأنابيب والمسال فى الأسواق، التى نُصّدر إليها الغاز الطبيعي الروسي".

يُذكر أن روسيا شهدت في عام 2009 افتتاح أول مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد، وهو مصنع "ساخالين" الواقع في الشرق الأقصى الروسى، وتدرس موسكو حاليًا تنفيذ مشاريع جديدة لإنتاج الغاز المسال، من بينها مصنع "يامال" لإنتاج الغاز المسال ومصنع "أركتيك".

وتشير التوقعات إلى أن تنفيذ مشاريع كبرى واحتياطيات الغاز الضخمة في روسيا ستمكنها من رفع حصتها فى سوق الغاز المسال الطبيعي العالمى بشكل كبير، حيث سترتفع هذه الحصة من 4% إلى 20% بحلول عام 2025.

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