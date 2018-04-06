«مصر تستعيد مكانتها».. أبرز 5 تصريحات لـ«أبوالغيط» فى البرتغال

في لقاء شهد تبادل النظر بشأن عدد من القضايا المهمة على المستويين الإقليمي والدولي وبحث سبل تطوير علاقات التعاون والصداقة بين العالم العربي والبرتغال، التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال زيارته الحالية إلى البرتغال رئيس الجمهورية "أرنستو ريبيلو دي سوزا"، أدلى خلالها أبوالغيط تصريحات عديدة.



وترصد"الدستو" أبرز تصريحات "أبوالغيط":



مصر تستعيد مكانتها

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، دعم جامعة الدول العربية لمصر في حربها على الإرهاب من أجل دحره، مشددا على استعادة مكانة مصر بين الأمم رغم أنف الإرهاب.



وأشاد "أبوالغيط" بأهمية الدور الذي يطلع به الاتحاد البرلماني العربي في تمثيل الشعوب العربية والسعي لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها.



احتياجات اللاجئين

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة مخاطبة الاحتياجات الملحة للاجئين العرب في مجال التعليم.



وأشار أبوالغيط إلى مسببات وجذور ومظاهر التحديات الضخمة، التي تواجهها المنطقة العربية نتيجة استمرار تدفقات اللاجئين والنازحين في التصاعد بشكل غير مسبوق منذ عام 2011، نتيجة الأزمات والنزاعات المسلحة، التي ألمّت بعدد من الدول العربية.



ميزانية الأونروا

استنكر أبوالغيط، قرار الإدارة الأمريكية تعليق جزء من المساهمة المالية للولايات المتحدة في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني بعد قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس.



التصدي للتدخل الأجنبي

أوضح "أبوالغيط" أن التحديات التي تواجهها الأمة العربية من تدخل أجنبي، ومحاولات للعبث في استقرارها ومقدرات شعوبها، تتطلب التصدي لها، إلى جانب مواجهة الفكر المتطرف الذي يتغذى على نيران الأزمات، مؤكدا دور البرلمانات العربية في تلك المواجهة.



وأشاد بالموقف العربي الحازم الذي أقر بالتدابير الجماعية اللازمة للتصدي للتنظيمات الإرهابية، مع التأكيد على تفعيل الأطر القانونية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وباقي الجهود الدولية في هذا الشأن.



التخلص من داعش

أشاد أبوالغيط بجهود السلطات العراقية لدحر التنظيمات الإرهابية، موجها التهنئة للشعب العراقي على التخلص من تنظيم داعش.