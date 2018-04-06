هيدى كرم تطلق قناتها الخاصة على يوتيوب لعرض برنامجها «كراكيب»

أطلقت الفنانة هيدى كرم قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك من أجل عرض برنامجها الجديد «كراكيب» عليها، حيث طرحت البرومو الدعائى للبرنامج المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.



وجاءت فكرة تقديم هيدى كرم برنامج «كراكيب» على «يوتيوب»، من أجل التقرب إلى الجمهور والكشف عن العديد من المواقف الحياتية التى نواجهها فى يومياتنا، ولعل أبرزها علاقة الرجل بالمرأة، وقد قررت تناول هذه الأمور بشكل كوميدى.



وعُرض لهيدى كرم مؤخرًا مسلسل «سابع جار» على شاشة cbc، وحقق نجاحًا كبيرًا، مما دفع صنّاعه للتفكير فى تقديم موسم جديد من العمل، الذى يشارك فى بطولته دلال عبدالعزيز وشيرين والفنان القدير أسامة عباس وهانى عادل ونيقولا معوض، ومحمود البزاوى وصفاء جلال ومحمد علاء وسارة عبدالرحمن، وفدوى عابد والطفل أحمد داش ورحمة حسن ونسرين طلعت، ومحمود الليثى ودعاء حجازى، من تأليف سيناريو هبة يسرى، التي تشارك فى الإخراج مع آيتن أمين ونادين خان.