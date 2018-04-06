إلغاء تدريب عسكرى أمريكى فى جيبوتى

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلغاء تدريب عسكرى فى منطقة جيبوتى بعد حادثين وقعا لطائرتين أمريكيتين هذا الأسبوع.



وأمرت الحكومة الجيبوتية بمنع تحليق الطائرات العسكرية الأمريكية بعد حادثى الثلاثاء، كما قال الكومندان بيل أوربان: أحد المتحدثين باسم الأسطول الخامس الأمريكى، وأضاف أن تدريبًا عسكريًا برمائيًا ألغى "لأسباب أمنية".



ووقع حادثان الثلاثاء فى جيبوتى لطائرتين أمريكيتين. فقد تحطمت واحدة نجا قائدها فى مطار جيبوتى الدولى بينما أصيبت مروحية "بأضرار هيكلية" من دون إصابة أحد، عند هبوطها في منطقة شاطئ عرتة، حسب أوربان، وسجلت حوادث طائرات عدة فى الجيش الأمريكى.