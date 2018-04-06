بيلاروسيا تعلن استعدادها لإعادة إعمار سوريا

أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن استعداد بلاده لمساعدة دمشق في إعادة البناء والإعمار وتنفيذ مشاريع البنى التحتية.



وقال لوكاشينكو، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، خلال استقباله وزير شئون رئاسة الجمهورية العربية السورية منصور عزام،: "إن الزيارة مفيدة جدًا من أجل معرفة تطورات الوضع في سوريا من مصدرها والاطلاع على أخبار الشعب السوري".



وأضاف البيان أنه تم، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآفاق العمل المشترك في مشاريع البنية التحتية والاقتصادية في سوريا، خاصًة في ظل خبرة بيلاروسيا في مجال بناء المنشآت المهمة ذات الاستخدامات الاجتماعية، مثل المدارس والمستشفيات والطرق التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة الإعمار.



من جانبه نقل منصور عزام للوكاشينكو تقدير الرئيس الأسد لموقف بيلاروسيا الداعم لسوريا، مؤكدًا العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين.



وقدم المبعوث السوري عرضًا للأوضاع في بلاده، وما تعرضت له البنية التحتية من خسائر وأضرار نتيجة الحرب، داعيًا بيلاروسيا إلى المساهمة في إعادة الإعمار.

