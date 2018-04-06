تعرض 6 أشخاص للطعن فى لندن خلال ساعة ونصف الساعة

شهدت العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الخميس، سلسلة من الهجمات فى مؤشر جديد على تصاعد موجة العنف الأخيرة في العاصمة.



وقتل أكثر من 50 شخصًا في العاصمة الإنجليزية منذ بداية العام الحالى، بينهم أكثر من 30 قتلوا بطعنات بآلات حادة، وبسبب ارتفاع موجة العنف وجرائم القتل مؤخرًا في العاصمة، طلب محققو شرطة "سكوتلاند يارد" دعم شرطة لندن لمساعدتهم في التحقيق واكتشاف الجناة.



وفي آخر موجة من جرائم الطعن، تعرض 6 شبان لهجمات خلال ساعة ونصف الساعة فقط، بما فى ذلك صبي في الثالثة عشر من عمره أصيب بجروح خطيرة فى نيوهام شرق لندن، قبل الساعة السابعة مساء.



وذكرت شرطة سكوتلاند يارد، إنه تم اعتقال ثلاثة شباب للاشتباه بالتسبب عمدًا في ضرر جسدى خطير، كما أصيب مراهقان في الخامسة عشر من العمر بجروح خطيرة بعد تعرضهما للطعن فى منطقة "جروف رود" بشرق لندن.



وقالت شرطة "تاور هامليتس" إن رجلاً اعتقل للاشتباه في محاولة قتل، واعتقل شاب آخر يبلغ من العمر 16 عامًا كان قد عولج من إصابات طفيفة بتهمة التآمر لارتكاب ضرر جسدى خطير.



يأتى ذلك بعد سلسلة من حوادث العنف في لندن خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حققت الشرطة فى 46 عملية قتل فى لندن عام 2018، بينها 31 حادثة طعن قاتلة.



وأعلنت شرطة العاصمة عن أنها حققت في ثمانى عمليات قتل في يناير و15 فى فبراير، 22 فى شهر مارس وعملية قتل في الأول من أبريل الجارى.