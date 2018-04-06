إطلاق نار على منزل نائب أحوازي في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن منزل ناصري نجاد، نائب البرلمان عن مدينة الفلاحية التابعة لمحافظة الأحواز العربية، تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين.



وذكرت وسائل الاعلام، أن المنزل تعرض لهجوم من قبل مسلحين مجهولين، دون أن يتعرض أي شخص من عائلته إلى إصابات.



وقالت وكالة أنباء «ركنا» الإيرانية، إن سيارة النائب نجاد التي كانت مركونة داخل باحة منزله، أصيبت بعدد من إطلاقات الرصاص، بالإضافة إلى إصابة 3 مركبات أخرى.



وتواصل الشرطة في محافظة الأحواز العربية، التعرف على الجهة التي أطلقت النار على منزل النائب ناصري نجاد.



