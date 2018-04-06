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الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:03 م

دراسة: الأذكياء أكثر تعاونًا.. و«معضلة السجين» تكشف السبب

الأذكياء
الأذكياء
رانا رمضان
dostor.org/2119143

كشفت دراسة حديثة أجرتها معامل سلوكية فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن الأشخاص الأذكياء يكونون أكثر تعاونًا من غيرهم.

واعتمدت الدراسة في نتائجها على بحث أجرته على 792 شخصًا، من أجل اختبار مثل هذه الآراء المتعلقة بدوافع الناس وراء التعاون مع بعضهم البعض، وخلال هذه الدراسة، استخدمت ألعاب تتضمن عددا من القواعد التي تُخصص جوائز للاعبين وفقًا لقراراتهم التي يتخذونها خلال ممارسة هذه الألعاب.

ومن بين هذه الألعاب لعبة تعرف باسم "معضلة السجين"، وأسهل طريقة لوصف هذه اللعبة هى أنه من خلال استخدام مثال لاثنين من المجرمين يُقبض عليهما، ثم يُستجوبان في غرفتين منفصلتين دون وجود أي وسيلة اتصال بينهما خلال فترة الاستجواب وتُعطى فرصة الاختيار لكل متهم منهما؛ إما بخيانة زميله من خلال الشهادة ضده بأنه هو من ارتكب الجريمة، وهو سلوك غير متعاون بالطبع مع هذا الزميل، أو التزام الصمت، الذي يكون بهدف التعاون مع هذا الزميل.

وإذا خان كل منهما الآخر، يُحكم على كل واحد منهما بالسجن لمدة سنتين، نتيجة لذلك السلوك غير المتعاون، وإذا خان أحدهما الآخر وظل الآخر صامتا، فسوف يطلق سراح الأول (الذي خان زميله)، ويُحبس الآخر لمدة ثلاث سنوات، لكن إذا التزم الاثنان الصمت، فسوف يقضي كل منهما سنة واحدة في السجن، وهذا هو ثمرة ذلك التعاون بينهما.

وتوصل الباحثون في نهاية التجربة إلى أنه كلما كان ذكاء المشارك مرتفعًا، زاد سلوكه المتعاون خلال تلك اللعبة، وبينما لم يكن هؤلاء الأشخاص الأذكياء يتمتعون بسمات شخصية أساسية أكثر ميلاً للتعاون مع الآخرين، مقارنة بالأشخاص المنفتحين اجتماعيا من الأساس مثلا، أظهر هؤلاء الأذكياء قدرة على تحليل المعلومات بشكل أسرع من أجل التعلم منها.

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