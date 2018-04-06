القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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سياسي
الجمعة 06/أبريل/2018 - 12:59 م

«الدستور» يُهنئ الأقباط بعيد القيامة: كلنا نسيج واحد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الشريف
dostor.org/2119139

هنأ الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور الأخوة الأقباط والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، قائلا: «كل سنة وكل إنسان يعتنق العقيدة المسيحية بخير وسعادة».

وقال «بيومي»، في بيان له، "إن مصر جميعا تحتفل بمثل هذه المناسبات وليس الأقباط وحدهم فكلنا واحد ونسيج واحد في وطن واحد، مؤكدًا أنه لا حياة دون حب وسلام ولا دين دون نزع الكراهية والتعصب.

وأضاف رئيس «الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني له مواقف وطنية مشرفة تجاه الوطن، وانعكس مردودها في وحدة وتماسك المصريين جميعا في مواجهة التحديات التى تواجه مصر.

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