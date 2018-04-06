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سياسي
الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:48 ص

عبد المنعم سعيد: وجود 104 أحزاب في مصر «فوضى» سياسية

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد
محمد الشريف
dostor.org/2119056

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أنه يجب أن يتم التفكير لدمج الأحزاب السياسية بشكل يتناسب مع الأفكار والأيديولوجيات المتشابهة، واصفًا العدد الكبير للأحزاب في مصر "104 أحزاب" بأنه أقرب للفوضى السياسية ولا يجعل النظام السياسي صحيًا.

وأضاف "سعيد"، لـ« الدستور»، أن فكرة وجود حزب سياسي للرئيس مناسب للمرحلة المقبلة، خاصة أن الحزب هو من سيحمل برنامج الرئيس للتنمية وتنفيذها واختيار الأشخاص في المحليات والبرلمان المؤمنين بتلك الأفكار والبرامج.

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