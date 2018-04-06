القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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اقتصاد
الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:45 ص

«مورجان ستانلى» يؤكد توقعاته الإيجابية لأداء الدولار

الدولار
الدولار
الدستور
dostor.org/2119053

منح بنك "مورجان ستانلي" توقعات إيجابية لأداء الدولار الأمريكي بدعم الاقتصاد المرن والرهان على زيادة سعر الفائدة، كما توقع البنك أن تساهم التعريفات الجمركية في نتائج إيجابية تدعم خفض عجز الميزان التجاري.

وكتب "هانز ريديكير" المحلل بالبنك مذكرة أمس الخميس، ذكر بها أن أسواق المخاطر يجب أن تتعافىإذ أنه لا يوجد سببا للتفاعل مع مخاوف النمو في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي والصيني أداءً جيدا، نقلًا عن وكالة "بلومبيرج".

كانت الصين والولايات المتحدة دخلا في نزاع تجاري منذ نحو شهر بسبب التعريفات الجمركية التي تفرضها كل دولة على الأخرى، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى نحل يرضي كافة الأطراف.

وأضاف أن الدولار سوف يشهد رد فعل إيجابي مبدئي تجاه تحسن شهية المخاطرة وذلك مع معدلات فائدة أمريكية داعمة.

وأوضح التقرير أن الإدارة الأمريكية تنفر من تقلبات الأسهم، وبالمثل فأن الصين لا تهتم بتصعيد الصراع، حيث أنها تطالب بظروف نمو عالمية مستقرة لمواصلة استراتيجية خفض ميزان المدفوعات الخاصة بها وإعادة التوازن إلى اقتصادها.

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