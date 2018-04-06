أحمد عز يستأنف «أبوعمر».. غدًا

انتهى الفنان أحمد عز من تصوير مشاهده الخارجية من مسلسله الجديد «أبوعمر المصري» فى رومانيا، وهى عبارة عن مشاهد متعلقة بالأحداث التى يتعرض لها أبوعمر، عندما تنقلب حياته رأسا على عقب.



وتدور الأحداث حول محامٍ مصري أسس مع أصدقائه المحامين الجدد تنظيمًا سلميًا يسعى إلى إيجاد حلول لمشكلات وقضايا المواطنين البسطاء، بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب، فيلجأ إلى وسائل خارج إطار القانون، من خلال تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو المحامي من محاولة اغتياله، والتي يقتل فيها ابن خالته فيهرب إلى فرنسا.



ويشارك في بطولة مسلسل «أبوعمر المصري» الفنان فتحي عبدالوهاب، وأمل بوشوشة، ومنذر رياحنة، وأحمد العوضي، وعباس أبوالحسن، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وأحمد بدير، ومحمد سلام، وأحمد بدير، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق، وإنتاج طارق الجنايني.