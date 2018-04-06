القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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فن
الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:42 ص

أحمد عز يستأنف «أبوعمر».. غدًا

أحمد عز
أحمد عز
عربي السيد
dostor.org/2119050

انتهى الفنان أحمد عز من تصوير مشاهده الخارجية من مسلسله الجديد «أبوعمر المصري» فى رومانيا، وهى عبارة عن مشاهد متعلقة بالأحداث التى يتعرض لها أبوعمر، عندما تنقلب حياته رأسا على عقب.

وتدور الأحداث حول محامٍ مصري أسس مع أصدقائه المحامين الجدد تنظيمًا سلميًا يسعى إلى إيجاد حلول لمشكلات وقضايا المواطنين البسطاء، بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب، فيلجأ إلى وسائل خارج إطار القانون، من خلال تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو المحامي من محاولة اغتياله، والتي يقتل فيها ابن خالته فيهرب إلى فرنسا.

ويشارك في بطولة مسلسل «أبوعمر المصري» الفنان فتحي عبدالوهاب، وأمل بوشوشة، ومنذر رياحنة، وأحمد العوضي، وعباس أبوالحسن، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وأحمد بدير، ومحمد سلام، وأحمد بدير، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق، وإنتاج طارق الجنايني.

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